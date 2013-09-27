Нужны авторы

Для постоянного сотрудничества ищем несколько авторов, способных писать на разнообразные темы. Оплата - от 25 руб. за тысячу знаков б/п. (Для более опытных оплата от 30 рублей и выше, в зависимости от сложности выполняемой работы. Тех, кто в копирайтинге еще совсем новичок, можем обучать в процессе работы).

Основные требования: высокая грамотность и хороший стиль изложения, активность (способность писать в неделю от 70-ти тысяч), возможность постоянно быть на связи (почта, скайп) и при необходимости возможность общения голосом в скайпе.