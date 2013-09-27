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Требуется написать продающий текст для лендинга. Лендинг продает скрипт-соц сетей. На данный момент нужен текст эл.письма для рассылки. По оплате, до 5$ за 1000 зн. Из уловий - у вас уже есть опыт в текстах для лендингов и писем рассылок, а лучше, если вы на этом специализируетесь. Текст надо переписать сегодня.
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