Цикл статей по кальянам

$100
КопирайтингЗавершен7 заявок159 просмотров
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Нужны 20 текстов по кальянам. Высокие требования, много ключей. Приглашаю знакомых исполнителей.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$50
5 дней
Григорий отлично разобрался по сложной теме с минимальной информацией в Инете. Спасибо. Я с удовольствием продолжу сотрудничество
Спасибо за интересную тему. С радостью продолжу сотрудничество
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