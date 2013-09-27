Статьи для наполнения сайта

нужны 20 текстов по автокредитам. просто рерайт на 2000. Исходники ваши. оплата 30руб./1000. ТЗ исполнителям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Согласно приложенному ТЗ выполнить работы по написанию контента для сайта.
Пишем сроки и бюджет, выбирать будем по соотношению цена/уровень работ в портфолио
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