Требуется журналист: cтатьи о недвижимости

На постоянной оснвое требуется журналист для написания статей по теме недвжимости в Казахстане (желательно с Казахстана или людей знакомых с тематикой). Требуется написание 1-2 статей в неделю (при хорошем качестве статей чаще). Статьи должы быть уникальны (не перепечатка). Статьи, взятые и переделанные с других сайтов оплачиваться не будут.

Вариант сотрудничества:

- обговариваем минимальное количество знаков в статье

- предлагаете несколько тем

- выбираем тему, по которой будете делать материал

- после получения резултата оплата (оплата сразу после получения материала; без задержек)

Сотрудничество требуется на постоянной основе (варианты разового сотрудничества допускаются).

Оплата электронными деньгами.

В заявке подавайте:

1. Знакомы ли с тематикой недвижимости, или работали ли в сегменте казахстанского рынка

2. Минимальное кол-во символов в статье, которое будет

3. Стоимость за статью (или кол-во символов)

4. Готовы ли сотрудничать на постоянной основе

PS: при возникновении вопросов пишите в личку