Требуется журналист: cтатьи о недвижимости

Согласно приложенному ТЗ выполнить работы по написанию контента для сайта. Пишем сроки и бюджет, выбирать будем по соотношению цена/уровень работ в портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной оснвое требуется журналист для написания статей по теме недвжимости в Казахстане (желательно с Казахстана или людей знакомых с тематикой). Требуется написание 1-2 статей в неделю (при хорошем качестве статей чаще). Статьи должы быть уникальны (не перепечатка). Статьи, взятые и переделанные с других сайтов оплачиваться не будут.
Вариант сотрудничества:
- обговариваем минимальное количество знаков в статье
- предлагаете несколько тем
- выбираем тему, по которой будете делать материал
- после получения резултата оплата (оплата сразу после получения материала; без задержек)
Сотрудничество требуется на постоянной основе (варианты разового сотрудничества допускаются).
Оплата электронными деньгами.
В заявке подавайте:
1. Знакомы ли с тематикой недвижимости, или работали ли в сегменте казахстанского рынка
2. Минимальное кол-во символов в статье, которое будет
3. Стоимость за статью (или кол-во символов)
4. Готовы ли сотрудничать на постоянной основе
PS: при возникновении вопросов пишите в личку
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