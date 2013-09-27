Требуется журналист: cтатьи о недвижимости

КопирайтингЗакрыт5 заявок227 просмотров
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На постоянной оснвое требуется журналист для написания статей по теме недвжимости в Казахстане (желательно с Казахстана или людей знакомых с тематикой). Требуется написание 1-2 статей в неделю (при хорошем качестве статей чаще). Статьи должы быть уникальны (не перепечатка). Статьи, взятые и переделанные с других сайтов оплачиваться не будут.

Вариант сотрудничества:

- обговариваем минимальное количество знаков в статье

- предлагаете несколько тем

- выбираем тему, по которой будете делать материал

- после получения резултата оплата (оплата сразу после получения материала; без задержек)

Сотрудничество требуется на постоянной основе (варианты разового сотрудничества допускаются).

Оплата электронными деньгами.

В заявке подавайте:

1. Знакомы ли с тематикой недвижимости, или работали ли в сегменте казахстанского рынка

2. Минимальное кол-во символов в статье, которое будет

3. Стоимость за статью (или кол-во символов)

4. Готовы ли сотрудничать на постоянной основе

PS: при возникновении вопросов пишите в личку

10 лет назад
lialkz
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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