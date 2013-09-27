Копирайтер

Поработали на славу. Очень качественно и с душой Людмила подошла к проекту. Я дал задачу и практически не пришлось контролировать, в течении всего месяца, качественный контент вовремя появлялся. Видно что человек подошел с огромной отвественностью. Спасибо вам Людмила, Будем работать дальше!