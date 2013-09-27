Копирайтер

$100
КопирайтингЗавершен6 заявок192 просмотра
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Доброго времени суток,

Ищу копирайтера, способного ежедневно подготавливать контент для страницы в фейбуке. Тематика - мясные деликатесы. Необходимо будет писать 1-2 поста в день о различных вариантах приготовления мясных блюд, полезные советы. Подбирать изображения для этих постов и публиковать в фейсбуке.

Оплата 100 у.е в месяц.

10 лет назад
zeruslan
Узеир 
39 летАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
wsih
51 годТурция
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$100
30 дней
Поработали на славу. Очень качественно и с душой Людмила подошла к проекту. Я дал задачу и практически не пришлось контролировать, в течении всего месяца, качественный контент вовремя появлялся. Видно что человек подошел с огромной отвественностью. Спасибо вам Людмила, Будем работать дальше!
Заказчик приятный во всех отношениях человек, от сотрудничества и общения остались только положительные эмоции. Задачи ставил четко и доступно, оплата в полном объеме и без задержек. Просто идеальный заказчик, буду рада, если вновь повезет работать с ним.
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