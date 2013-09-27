Копирайтер

Нужен рерайт текста на рыболовную тематику, около 23 т. знаков. С уникальностью от 80%, проверка по "плагиатусу". Без грамматических ошибок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток,
Ищу копирайтера, способного ежедневно подготавливать контент для страницы в фейбуке. Тематика - мясные деликатесы. Необходимо будет писать 1-2 поста в день о различных вариантах приготовления мясных блюд, полезные советы. Подбирать изображения для этих постов и публиковать в фейсбуке.
Оплата 100 у.е в месяц.
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