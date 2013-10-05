Рерайт

$156
КопирайтингЗавершен16 заявок255 просмотров
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Необходим рерайт (от 80 до 100% уникальности) материалов сайта ustanovkin.ru. Порядка 100000 зн. Срок работы неделя. Цена работы 5000 руб. Интересует качество выполненных работ.

10 лет назад
alex121314
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$123
5 дней
Хорошо и в срок сделанная работа, просил от 80 до 100% уникальности, в результате все 70000 с лишним знаков со 100% уникальностью. Готов дальше работать с этим специалистом.
Рад был сотрудничеству. Рекомендую Александра как порядочного заказчика.
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