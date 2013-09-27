Наполнить авто-форум

КопирайтингЗакрыт7 заявок136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день фрилансеры, есть нулевой авто Форум, его нужно перед открытием немного наполнить ...

Желательно фрилансеры которые понимают в автотематике...

Выслушаю все предложение по цене ...

10 лет назад
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
  • Похожие заказы

  • Составить описание к товару

    Здравствуйте! Требуется составить грамотное, читаемое и продаваемое описание к товарам в интернет-магазине. Тематика товаров: материалы для рукоделия. Сообщайте пожалуйста сразу стоимость услуг и сроки.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    $100

    Доброго времени суток, Ищу копирайтера, способного ежедневно подготавливать контент для страницы в фейбуке. Тематика - мясные деликатесы. Необходимо будет писать 1-2 поста в день о различных вариантах приготовления мясных блюд, полезные советы. Подбирать изображения для этих ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт.

    Нужен рерайт текста на рыболовную тематику, около 23 т. знаков. С уникальностью от 80%, проверка по "плагиатусу". Без грамматических ошибок.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Здравствуйте! Ищу копирайтера, с перспективой долгосрочного сотрудничества, со знаниями в области бухгалтерии. ТЗ: Нужно написать статью для сайта ratio-buro.ru по примеру http://alcodeclarant.ru/ Просьба, указывать в заявках, стоимость и сроки

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется журналист: cтатьи о недвижимости

    На постоянной оснвое требуется журналист для написания статей по теме недвжимости в Казахстане (желательно с Казахстана или людей знакомых с тематикой). Требуется написание 1-2 статей в неделю (при хорошем качестве статей чаще). Статьи должы быть ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи для наполнения сайта

    Согласно приложенному ТЗ выполнить работы по написанию контента для сайта. Пишем сроки и бюджет, выбирать будем по соотношению цена/уровень работ в портфолио

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад