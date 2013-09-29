Написание продающего текста

Требуется изменить контент на сайте-одностраничнике евро-штукатурка.рф. Текст должен нести тот же смысл и быть уникальным ( в данный момент он скопирован с другого сайта), таким же лаконичным и грамотным, а самое главное таким же продающим и убедительным. В данный момент текст реально работает и должен таким остаться. Обязательно указать стоимость работы за проект.