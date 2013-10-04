Seo-тексты для сайта профильных систем

КопирайтингЗавершен13 заявок223 просмотра
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Нужны грамотные авторы, знакомые с темой установки стальных дверей и противопожарных систем. Упор на плавное вхождение ключей. Оплата 75руб/1000 збп строго WMR webmoney.

Обязательные требования:

Техническая грамотность, знание основ seo, тексты для людей с описанием выгод для покупателей.

Тексты для сайта
10 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Arutemu
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Способность свободно работать в разных стилях и выдавать отличные продающие, технические и эмоциональные тексты крайне редко встречается у копирайтеров. Артем приятно поразил изысканным слогом, скоростью работы и безупречной грамотностью. Занесен в избранные авторы, надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Благодарю за точное и исчерпывающее ТЗ, а также за приятное общение )
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