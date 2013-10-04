Seo-тексты для сайта профильных систем

Требуются грамотные авторы, умеющие плавно вставлять ключевые запросы. Желательно знакомство с медицинской терминологией. Нужны тексты для интернет-магазина интимных товаров с упором на романтику и страсть, но без пошлости. Оплата первой работы 75р/1000збп. Речевые ошибки, повторы, ...
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Нужны грамотные авторы, знакомые с темой установки стальных дверей и противопожарных систем. Упор на плавное вхождение ключей. Оплата 75руб/1000 збп строго WMR webmoney.
Обязательные требования:
Техническая грамотность, знание основ seo, тексты для людей с описанием выгод для покупателей.
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