ludmila1969

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Вашему вниманию предоставляется перечеь выполняемых мной услуг:
-копирайт
-рерайт
-переводы с\на английский
-переводы с\на французский
-контент-менеджмент
-дипломы, курсовые, рефераты, контрольные работы
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
0 баллов
12 лет назад
Задание заключалось в рерайте нескольких текстов объемом в 35000 символов. Исполнителем я выбрал Людмилу. Был установлен срок исполнения в 1 неделю. Когда подошло время сдавать работу, Людмила перестала выходить на связь. Прошла ещё неделя, за которую я нашел другого исполнителя, после чего Людмила объявилась с оправданиями "на основной работе вышел цейтнот, не было времени даже сюда зайти", что конечно не делает ей чести. Черкануть пару строк, чтобы не подводить другого человека, дело 2-х минут. Слабо верится, что за неделю было этого не сделать. В связи с вышесказанным НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с данным фрилансером.
$30
10 баллов
12 лет назад
PowerPoint
С работой справилась отлично. Переводом доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Интересный заказ и отличный заказчик. Спасибо
$50
10 баллов
12 лет назад
Opencart
Людмила выполнила задание быстро и верно. Все мои пожелания, возникшие в процессе выполнения, были учтены.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое задание и своевременная выплата денежных средств. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.