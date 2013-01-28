ludmila1969

Задание заключалось в рерайте нескольких текстов объемом в 35000 символов. Исполнителем я выбрал Людмилу. Был установлен срок исполнения в 1 неделю. Когда подошло время сдавать работу, Людмила перестала выходить на связь. Прошла ещё неделя, за которую я нашел другого исполнителя, после чего Людмила объявилась с оправданиями "на основной работе вышел цейтнот, не было времени даже сюда зайти", что конечно не делает ей чести. Черкануть пару строк, чтобы не подводить другого человека, дело 2-х минут. Слабо верится, что за неделю было этого не сделать. В связи с вышесказанным НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с данным фрилансером.