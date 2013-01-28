ludmila1969

Людмила ludmila1969

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Добро пожаловать на мой профиль.

Вашему вниманию предоставляется перечеь выполняемых мной услуг:

-копирайт

-рерайт

-переводы с\на английский

-переводы с\на французский

-контент-менеджмент

-дипломы, курсовые, рефераты, контрольные работы

Отзывы заказчиков

osipov_ark
Аркадий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Пруфрид маркетинговой презентации
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
B2ron
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
0 баллов
12 лет назад
Рерайт (тема салон красоты)
Задание заключалось в рерайте нескольких текстов объемом в 35000 символов. Исполнителем я выбрал Людмилу. Был установлен срок исполнения в 1 неделю. Когда подошло время сдавать работу, Людмила перестала выходить на связь. Прошла ещё неделя, за которую я нашел другого исполнителя, после чего Людмила объявилась с оправданиями "на основной работе вышел цейтнот, не было времени даже сюда зайти", что конечно не делает ей чести. Черкануть пару строк, чтобы не подводить другого человека, дело 2-х минут. Слабо верится, что за неделю было этого не сделать. В связи с вышесказанным НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с данным фрилансером.
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Перевести презентацию PowerPoint на русский язык
PowerPoint
С работой справилась отлично. Переводом доволен. Рекомендую.
Интересный заказ и отличный заказчик. Спасибо
Ответный отзыв
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Переписать название товара + keywords + descriptio
Opencart
Людмила выполнила задание быстро и верно. Все мои пожелания, возникшие в процессе выполнения, были учтены.
Хороший заказчик. Четкое задание и своевременная выплата денежных средств. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв