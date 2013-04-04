Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Андрей порадовал своим подходом к работе. Описания составлены в соответствии со всеми выдвинутыми требованиями. Работа всегда выполняется в короткие сроки, при этом качество работ на очень высоком уровне. Андрей для выполнения заданий знакомится не только с описываемым товаром, но и с его производителем, что позволяет получить качественные содержательные тексты, не похожие на тексты конкурентов. Буду обязательно обращаться еще.
Ответный отзыв
Получил удовольствие от работы с Дмитрием. Четко ставит задание, подсказывает, где можно взять информацию, моментально оплачивает. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа. Все в срок и на должном уровне. Спасибо!
Ответный отзыв
Антон четко поставил задачу, разъяснил некоторые непонятные моменты. Сработали на доверии и заказчик слово сдержал. Остались только приятные впечатления от сотрудничества.
$50
10 баллов
12 лет назад
Андрей отлично справляется с задачами, рекомендую как ответственного и инициативного сотрудника!
Ответный отзыв
Отлично сработались с Андреем, он знает, чего хочет и умеет грамотно поставить задачу. По оплате вообще никаких проблем. Очень доволен сотрудничеством.
$2
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Андрей - настоящий мастер своего дела! Всегда уникальные и интересные тексты. Рекомендую!
Ответный отзыв
Екатерина – отличный заказчик. Четко ставит задачу, помогает разобраться в задании. Работаю с ней на доверии, с оплатой ни разу не подвела.
$2
10 баллов
12 лет назад
Андрей классный исполнитель. Работаем с ним практически на постоянной основе. Всегда все выполняется качественно и в срок. Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Александр - отличный заказчик и приятный человек, работать с ним одно удовольствие. Четко ставит задачу, очень быстро проверяет и вовремя оплачивает. Отсылал ему большие объемы, все было оплачено вовремя.
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
от 1 дня
#347
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#936
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#2947