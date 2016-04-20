Uteev

Рустам Uteev

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Уважаемый заказчик, приветствую Вас в своем профиле! 

Я очень надеюсь, что после сотрудничества со мной, Вы останетесь довольны. Это мой главный приоритет. 

Чем я могу Вам помочь

Я специализируюсь на Wordpress и могу на нем сделать для Вас сайт практически любой сложности. Кроме этого я могу написать для Вас любые доработки или дополнительный функционал, который Вы хотите воплотить у себя на сайте. Я владею всеми необходимыми технологиями (HTML, CSS, JQuery, Ajax, PHP и т.д.) и прекрасно знаю как работает Wordpress изнутри. Могу залезть под капот этой системы и настроить так, как Вам нужно.

Кроме этого, если Вам нужна качественная кроссбраузерная верстка или какой-то скрипт на Javascript, Вы можете обратиться ко мне . Могу сверствать Вам лендинг или натянуть верстку на Wordpress.

Почему Вам стоит выбрать меня

Ответственность - для меня deadline не простой звук. Если я пообещал какой-то срок, то если нужно буду работать по 14-15 часов в сутки, чтобы его соблюсти. Именно поэтому те, кто меня выбирают обычно становятся моими постоянными клиентами. Потому что они уверены, что задача будет сделана в срок и с надлежащим качеством.

Качество - я не делаю все подряд. Я специализируюсь на одной системе. Это Wordpress. Зато эту систему я изучил досконально. Это гарантия, что Ваша задача будет реализована максимально качественно и по стандартам Wordpress. Я Вам гарантирую, что не буду использовать залипушные заплатки.

Отсутствие рисков - я готов полностью снять с вас все риски. Если у Вас больше 5 положительных отзывов и нет ни одного негативного, то я готов не брать с Вас денег до завершения проекта. Таким образом вы ничем не рискуете. Платите, после того, как увидите результат.

Если Вас устраивает все вышесказанное или у Вас есть ко мне какие-то предложения и вопросы, буду рад с вами пообщаться. 

Отзывы заказчиков

4natic
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Адаптация шаблона wordpress под новый дизайн и его доработка
WordPress
Рустам один из самых квалифицированных и приятных людей, с которыми мне пришлось работать. Работа выполнена прекрасно и в срок. Однозначно рекомендую!
Очень понравилось работать с Антоном. Таких заказчиков редко встретишь. Мало того, что он четко ставит задачи и все время на связи в процессе работы, но он также еще и очень адекватный. Понимает всю сложность работы, не требует нереальных вещей и даже готов ДОБРОВОЛЬНО заплатить больше, чем договаривались изначально. Именно так и было в данном проекте. Антон добровольно оплатил гораздо больше, чем мы договаривались изначально. Поэтому однозначно рекомендую. Один из лучших заказчиков, которые у меня были.
Ответный отзыв
Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Технические доработки по сайту на wordpress
WordPress
Отличное исполнение заказа - быстро, качественно, надежно. Рекомендую к работе!
Отличный и конкретный заказчик. Хорошее, подробное ТЗ и четкая постановка задачи, благодаря чему все понятно с первого раза. Своевременная оплата. Надеюсь поработать с Алексеем еще.
Ответный отзыв
evgeniy5871
Евгений 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать всплывающее окошко заказа на сайте
Работа понравилось, все хорошо и в срок.
Очень понравилось работать с Евгением. Четкая постановка задачи, постоянно на связи. Быстрая оплата. Приятен в общении. Рекомендую и готов к дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Расписание на Wordpress
WordPress
Всегда на связи, аккуратная и быстрая работа. Сотрудничеством очень доволен. Уверен, обращусь не раз.
Очень понравилось работать с Валерием. Сразу видно, что он опытный заказчик. Четко поставленная задача, оплата раньше срока, никаких затяжек в коммуникации. Буду рад поработать еще!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $20
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