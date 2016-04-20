Уважаемый заказчик, приветствую Вас в своем профиле!
Я очень надеюсь, что после сотрудничества со мной, Вы останетесь довольны. Это мой главный приоритет.
Чем я могу Вам помочь
Я специализируюсь на Wordpress и могу на нем сделать для Вас сайт практически любой сложности. Кроме этого я могу написать для Вас любые доработки или дополнительный функционал, который Вы хотите воплотить у себя на сайте. Я владею всеми необходимыми технологиями (HTML, CSS, JQuery, Ajax, PHP и т.д.) и прекрасно знаю как работает Wordpress изнутри. Могу залезть под капот этой системы и настроить так, как Вам нужно.
Кроме этого, если Вам нужна качественная кроссбраузерная верстка или какой-то скрипт на Javascript, Вы можете обратиться ко мне . Могу сверствать Вам лендинг или натянуть верстку на Wordpress.
Почему Вам стоит выбрать меня
Ответственность - для меня deadline не простой звук. Если я пообещал какой-то срок, то если нужно буду работать по 14-15 часов в сутки, чтобы его соблюсти. Именно поэтому те, кто меня выбирают обычно становятся моими постоянными клиентами. Потому что они уверены, что задача будет сделана в срок и с надлежащим качеством.
Качество - я не делаю все подряд. Я специализируюсь на одной системе. Это Wordpress. Зато эту систему я изучил досконально. Это гарантия, что Ваша задача будет реализована максимально качественно и по стандартам Wordpress. Я Вам гарантирую, что не буду использовать залипушные заплатки.
Отсутствие рисков - я готов полностью снять с вас все риски. Если у Вас больше 5 положительных отзывов и нет ни одного негативного, то я готов не брать с Вас денег до завершения проекта. Таким образом вы ничем не рискуете. Платите, после того, как увидите результат.
Если Вас устраивает все вышесказанное или у Вас есть ко мне какие-то предложения и вопросы, буду рад с вами пообщаться.
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