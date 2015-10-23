Редактирование и корректура текста для продающей страницы

Редактирование и КорректураЗакрыт11 заявок234 просмотра
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Имеется текст для продающей страницы. Знаков:- без пробелов 33 тысяч;- с пробелами 39 тысяч;Необходимо литературное редактирование и корректура текста. Стилистика текста должна быть сохранена. В результате редактирования текст не должен стать безликим. Читатель должен чувствовать стиль автора.Текст будет предоставлен в файле формата Microsoft Word.Пожалуйста присылайте примеры ваших работ, сроки и стоимость. Условия работы следующие. С моей стороны 50% предоплаты. Остальные 50% после выполнения работы.

8 лет назад
Uteev
41 годУзбекистан
9 лет в сервисе
Был
2 года назад