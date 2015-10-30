Расшифровка речи в нескольких avi роликах

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок244 просмотра
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Роликов порядка 15, от 1 до 10 минут, общее время около 45 минут. Ролики обучающие. Нужно оформить речь преподавателя в файлы word.

8 лет назад
guest_14459785728425
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Хочу отметить отличное качество выполнения работы, высокую оперативность, грамотность и профессионализм Фаины, четкое соблюдение сроков и условий. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества!
Сотрудничеством довольна на 100%. Заказчик предоставил исходный материал отличного качества и мгновенно оплатил работу. Елена четко представляет, какой результат хочет получить, готова отвечать на вопросы и давать пояснения. Спасибо за заказ! Надеюсь на продолжение.