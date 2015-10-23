Отформатировать текст в редакторе MS WORD

Редактирование и КорректураЗакрыт62 заявки794 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отформатировать текст в редакторе MS WORD  

Работа требует аккуратности, педантичности и строго соблюдения сроков. 

оплата 3 рубля за простую страницу (только текст), 5 рублей за страницу исходного текста с картинками и таблицами. 

8 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад