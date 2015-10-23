Есть документв ворде и с ним все ок на десктопе. Но если его открыть на маке (я открываю на айфоне 5s) то вижу 1)в верхнем правом углу лого, которого там быть не должно Видимо он в каком-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отформатировать текст в редакторе MS WORD
Работа требует аккуратности, педантичности и строго соблюдения сроков.
оплата 3 рубля за простую страницу (только текст), 5 рублей за страницу исходного текста с картинками и таблицами.
- Похожие заказы
- $5Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Необходимо почистить ссылки ведущие на битые и редиректные страницы. Будет выслана выгрузка там можно посмотреть с каких страниц идут ссылки. На задачу выделено: 3 часа Стоимость 1 часа – 150р. Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть ряд черновых документов созданных в процессе работы, нужно привести их к одинаковому форматированию, в соответствии с ГОСТ и стилистикой написания. Информационная система связана с обслуживанием сетей и сетевого оборудования. Документы: -Руководства Администратора -Руководства Пользователя -Инструкция пользования двухстороннего ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима грамотная литературная расшифровка аудиозаписи с диктофона двух выступлений на конференции. Продолжительность аудиозаписи 33 минуты. Способ оплаты: Webmoney. Ссылка на аудиозапись: https://yadi.sk/d/atKEhSGrjuqy2Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Доброго времени дня.Нужно отформатировать 60 страниц сайта с технической направленностью (станки и оборудование) . Мне нужен "технарь" в полном смысле этого слова. Нужен человек , который сможет убрать откровенный бред в уже написанных статьях, исправить неправильные ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 13 страниц. Которые надо отредактировать Стоимость редактирования одной страницы - 50 рублей. Работу надо сделать качественно буду перепроверять. Пример задания. [ ] - вставить в любой словоформе * - вставить между словами любое слово минус означает убрать слово из текста фразы ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо проверить на грамматические ошибки статьи, при необходимости поправить их или же вернуть автору на доработку, после чего опубликовать их на сайте. [b]Движек[/b] - вордпресс [b]Количество[/b] - 50 статей [b]Тематика[/b] - дети и их развитие Отдам предпочтение исполнителю девушке.Редактирование и Корректура38 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется набор текста в среде TeX.перепечатать текст с фотографий.итоговый файл требуется с расширением .texРедактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт8 лет назад