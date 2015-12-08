Необходимо изменить размер и шрифт в файлах ворд

$8
Редактирование и КорректураЗавершен17 заявок336 просмотров
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Необходимо изменить размер и шрифт в файлах ворд. Привести их к единому виду. По шаблону.

8 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ryazuliya
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Все сделано в срок, рекомендую.
Алексей оказался отличным заказчиком! Ясно поставленная цель, всегда на связи и своевременная оплата. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.