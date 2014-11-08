Огромную работу Юлия проделала в короткий срок и выполнила ОЧЕНЬ качественно! Огромное спасибо! Рекомендую Юлию как очень ответственного исполнителя, который понимает, за что берется, делает все грамотно, а в качестве приятного бонуса - Юлия вежлива и всегда на связи.