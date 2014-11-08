ryazuliya

Юлия Рязанцева ryazuliya

 
32 годаРоссия/Одинцово
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Необходимо изменить размер и шрифт в файлах ворд
Все сделано в срок, рекомендую.
Алексей оказался отличным заказчиком! Ясно поставленная цель, всегда на связи и своевременная оплата. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
lezhebokov
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Отредактировать таблицу в Excel
Рекомендую Юлию к сотрудничеству! Сотрудничество прошло на "ура". Буду работать дальше.
Отличный заказчик! Всегда на связи, задание дает четкое и всегда готов помочь
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zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Несложная корректировка товаров интернет-магазина
Юля всё сделала быстро. Не обошлось без мелких доработок, но это нормальный рабочий процесс. Будем работать дальше. Мои рекомендации!
Александра - очень классный заказчик! Задание объясняет четко, всегда на связи и очень вежлива. Очень комфортно работать с таким заказчиком!
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OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Контент менеджер для постоянного сотудничества
Юлия, отличный исполнитель. Рекомендую!
Очень классный заказчик! Задания дает четко и ясно, оплата в срок
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gemkirill
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Разобрать и рассортировать список
Огромную работу Юлия проделала в короткий срок и выполнила ОЧЕНЬ качественно! Огромное спасибо! Рекомендую Юлию как очень ответственного исполнителя, который понимает, за что берется, делает все грамотно, а в качестве приятного бонуса - Юлия вежлива и всегда на связи.
Превосходный заказчик! Задание дается четко и ясно, всегда на связи и готов ответить на любые вопросы, оплата производится оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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1 отзыв
$1/час
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