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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Все сделано в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
Алексей оказался отличным заказчиком! Ясно поставленная цель, всегда на связи и своевременная оплата. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$1
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую Юлию к сотрудничеству! Сотрудничество прошло на "ура". Буду работать дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи, задание дает четкое и всегда готов помочь
$1
10 баллов
9 лет назад
Юля всё сделала быстро. Не обошлось без мелких доработок, но это нормальный рабочий процесс. Будем работать дальше. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Александра - очень классный заказчик! Задание объясняет четко, всегда на связи и очень вежлива. Очень комфортно работать с таким заказчиком!
$3
10 баллов
9 лет назад
Юлия, отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень классный заказчик! Задания дает четко и ясно, оплата в срок
$3
10 баллов
9 лет назад
Огромную работу Юлия проделала в короткий срок и выполнила ОЧЕНЬ качественно! Огромное спасибо! Рекомендую Юлию как очень ответственного исполнителя, который понимает, за что берется, делает все грамотно, а в качестве приятного бонуса - Юлия вежлива и всегда на связи.
Ответный отзыв
Превосходный заказчик! Задание дается четко и ясно, всегда на связи и готов ответить на любые вопросы, оплата производится оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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