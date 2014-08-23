Контент менеджер для постоянного сотудничества

Всем привет!

Ищу контент менеджера в музыкальный проект, который способен взять на себя ответственность за весь контент на сайте, а именно:

- следить за тем чтобы не было повторяющихся исполнителей (музыкальных групп) в базе, находить таких, редактировать

- тоже самое касается песен (треков)

- обновлять информацию об исполнителях: пол, рост, вес, дата рождения, место рождения, ссылки на твиттер, инстаграм и т. д.

- добавлять новых исполнителей, альбомы, треки, тексты, переводы, аккорды, ноты

Вся работа связана с текстом. На сайте нет mp3 и прочих файлов.

Работа с одним исполнителем занимает не более 5 минут времени.

В заявке указывайте стоимость за одного исполнителя.