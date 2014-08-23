Контент менеджер для постоянного сотудничества

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Завершен24 заявки482 просмотра

Всем привет!

Ищу контент менеджера в музыкальный проект, который способен взять на себя ответственность за весь контент на сайте, а именно:

- следить за тем чтобы не было повторяющихся исполнителей (музыкальных групп) в базе, находить таких, редактировать

- тоже самое касается песен (треков)

- обновлять информацию об исполнителях: пол, рост, вес, дата рождения, место рождения, ссылки на твиттер, инстаграм и т. д.

- добавлять новых исполнителей, альбомы, треки, тексты, переводы, аккорды, ноты

Вся работа связана с текстом. На сайте нет mp3 и прочих файлов.

Работа с одним исполнителем занимает не более 5 минут времени.

В заявке указывайте стоимость за одного исполнителя.

11 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ryazuliya
Юлия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$3
30 дней
Юлия, отличный исполнитель. Рекомендую!
Очень классный заказчик! Задания дает четко и ясно, оплата в срок

Заявки фрилансеров

ryazuliya
Юлия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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