Предлагаю Вашему вниманию вакансию дистанционного оператора в call центр. Основные обязанности: 1. Работа по предоставляемой базе потенциальных клиентов (юридические лица). 2. Приглашение клиентов на встречи и живые мероприятия с представителем ...
Контент менеджер для постоянного сотудничества
Всем привет!
Ищу контент менеджера в музыкальный проект, который способен взять на себя ответственность за весь контент на сайте, а именно:
- следить за тем чтобы не было повторяющихся исполнителей (музыкальных групп) в базе, находить таких, редактировать
- тоже самое касается песен (треков)
- обновлять информацию об исполнителях: пол, рост, вес, дата рождения, место рождения, ссылки на твиттер, инстаграм и т. д.
- добавлять новых исполнителей, альбомы, треки, тексты, переводы, аккорды, ноты
Вся работа связана с текстом. На сайте нет mp3 и прочих файлов.
Работа с одним исполнителем занимает не более 5 минут времени.
В заявке указывайте стоимость за одного исполнителя.
Выбранный исполнитель
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