Нужно создать дизайн с конверсией

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки176 просмотров

Доброго дня! Нужно провести маркетинговое исследование на предмет создания продающего дизайна сайта.

Напишите ваше предложение, удачный опыт. Стоимость, сроки.

11 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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