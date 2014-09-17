Оператор в call центр

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт14 заявок519 просмотров

Предлагаю Вашему вниманию вакансию дистанционного оператора в call центр.

Основные обязанности:

1. Работа по предоставляемой базе потенциальных клиентов (юридические лица).

2. Приглашение клиентов на встречи и живые мероприятия с представителем компании.

3. Отправка коммерческих предложений заинтересованным лицам.

Условия работы:

1. Возможность гибкого графика работы (по согласованию)

2. Бесплатное обучение.

3. Заработная плата оклад + премия

4. Возможность карьерного роста

11 лет назад
barinoff76
Олег 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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