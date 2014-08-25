Разобрать и рассортировать список

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Завершен10 заявок196 просмотров

есть файл excel

в нем есть около 3500 строк

в каждой строке либо тема дипломной работы, либо предмет. (т.е. например "диплом формирование кадровой политики" это тема, а "дипломная по психологии" - это предмет)

нужно все строчки с темами вынести в отдельный файл (ну или отдельный лист экселя)

оставшиеся строки (предметы) нужно рассортировать, т.е. чтобы на каждом листе были строки, касающиеся только одного предмета.

работа не особо требует специальных знаний, поэтому решающим критерием при выборе исполнителя будет цена. (ну то есть цену сразу пишите :) )

по срокам - желательно не более одного дня, но это обсуждаемо.

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ryazuliya
Юлия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$3
2 дня
Огромную работу Юлия проделала в короткий срок и выполнила ОЧЕНЬ качественно! Огромное спасибо! Рекомендую Юлию как очень ответственного исполнителя, который понимает, за что берется, делает все грамотно, а в качестве приятного бонуса - Юлия вежлива и всегда на связи.
Превосходный заказчик! Задание дается четко и ясно, всегда на связи и готов ответить на любые вопросы, оплата производится оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ryazuliya
Юлия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад