Подача объявлений на сайте авито в отделе долгосрочная аренда жилья. подача 150 объявлений. оплата 300р день. следить за тем чтоб объявления не повторялись и не блокировался аккаунт. ежедневный отчет. оплата каждый последующий день работы
Разобрать и рассортировать список
есть файл excel
в нем есть около 3500 строк
в каждой строке либо тема дипломной работы, либо предмет. (т.е. например "диплом формирование кадровой политики" это тема, а "дипломная по психологии" - это предмет)
нужно все строчки с темами вынести в отдельный файл (ну или отдельный лист экселя)
оставшиеся строки (предметы) нужно рассортировать, т.е. чтобы на каждом листе были строки, касающиеся только одного предмета.
работа не особо требует специальных знаний, поэтому решающим критерием при выборе исполнителя будет цена. (ну то есть цену сразу пишите :) )
по срокам - желательно не более одного дня, но это обсуждаемо.
Выбранный исполнитель
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