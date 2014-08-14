Откорректировать текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок101 просмотр

Необходимо проверить текст статьи на наличие пунктационных, орфографических и стилистических ошибок и откорректировать.

11 лет назад
z211
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров