Администратор сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок457 просмотров

Неспешно ищется помошник или компаньон администратора крупного интернет-магазина сантехники.

Готовность посвятить все время одному проекту приветствуется. Опыт работы администратором сайта обязателен.

11 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров