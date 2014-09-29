Отредактировать Word файлы

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок130 просмотров

Причесать внешний вид word файлов.

Заголовки, таблички, размер шрифта, картинки.

сделать отступы от картинок и таблиц.

11 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CheLOVEchek
Светлана 
32 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделано все хорошо
Все хорошо, даже и забыла что делала ему что то, но если все хорошо - значит все хорошо :) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

CheLOVEchek
Светлана 
32 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад