Нужно хорошо, грамотно обработать текст статьи по туристической тематике, объем примерно 800 слов.
Исполнитель для расшифровки аудио-, видеозаписей.
Приглашаю на работу людей для постоянной работы над исполнением заказов по расшифровке аудио-, видеозаписей. Работа есть постоянно, выполняю как собственные заказы, так и заказы фирм-партнеров.
Удобство постоянной работы с постоянными партнерами состоит в том, что есть возможность договориться о графике работы. Выбрать для себя удобное время выхода на работу, брать выходные в удобный день. Иметь возможность выполнять тот объем, который можешь, без перегрузки или недогрузки.
Стоимость заказов различна. Есть заказы по 600 - 660 - 720 рублей за 1час. Есть более сложные и, значит, более дорогие - примерно до 1300 - 1500, но здесь требуется соответствующее полноценное исполнение даже при различных сложностях записи, иначе цена снижается. По более дорогостоящим проектам работаю с людьми, которые зарекомендовали себя хорошей работой, которые действительно могут справиться с этими заказами достойно. Для этого нужно поработать сначала.
В постоянной совместной работе вырабатывается общий стиль работы, расшифровки, которые требуется заказчику.
Мне необходимы люди, которые до этого уже работали в расшифровке, имеют опыт и знания в этой сфере, умеют грамотно и быстро набирать тексты (интересуют объемы хотя бы полчаса за рабочий день). Меня интересует ваша постоянная занятость, чтобы вы без перебоев были на связи и выполняли работу в оговоренные рабочие дни.
В связи с тем, что грамотность сейчас большая проблема - ставлю в условиях грамотность, уважение к орфографии и пунктуации : )
Студентов, людей сторонних специальностей (не связанных с текстами) без образования и опыта принять не могу.
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