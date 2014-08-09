Размещение материалов в википедии

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Необходимы авторы, которые часто работают с википедией.

Есть тексты на англ языке о довольно крупных компаниях и известном человеке (всего 3 текста), которые нужно опубликовать на англоязычной версии википедии. Но их нужно привести в соответствие, и корректно задействовать источники (они есть).

11 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров