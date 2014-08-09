Размещение материалов в википедии

Необходимы авторы, которые часто работают с википедией.

Есть тексты на англ языке о довольно крупных компаниях и известном человеке (всего 3 текста), которые нужно опубликовать на англоязычной версии википедии. Но их нужно привести в соответствие, и корректно задействовать источники (они есть).