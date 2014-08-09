Приглашаю на работу людей для постоянной работы над исполнением заказов по расшифровке аудио-, видеозаписей. Работа есть постоянно, выполняю как собственные заказы, так и заказы фирм-партнеров. Удобство постоянной работы с постоянными партнерами ...
Расшифровка 34-35 мин. аудио в .docx
Нужна грамотная расшифровка аудио.
Лекция в виде диалога.
Дословно, но без звуков а-а-а-а, э-э-э-э и т.п.
Если неразборчиво – пишите *неразборчиво*
Куски по 34-35 мин.
Выберу нескольких исполнителей.
5 руб. за 1 мин.
оплата на вебмани.
Выбранные исполнители
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