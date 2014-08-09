Расшифровка 34-35 мин. аудио в .docx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт26 заявок384 просмотра

Нужна грамотная расшифровка аудио.

Лекция в виде диалога.

Дословно, но без звуков а-а-а-а, э-э-э-э и т.п.

Если неразборчиво – пишите *неразборчиво*

Куски по 34-35 мин.

Выберу нескольких исполнителей.

5 руб. за 1 мин.

оплата на вебмани.

11 лет назад
odisseyitaka
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

abasheeva
Евгения 
32 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
parmoshka
Игорь 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

abasheeva
Евгения 
32 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
parmoshka
Игорь 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад