Переконвертировать все книги в PDF, FB2,Epub

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок263 просмотра

Доброго дня! Необходимо переконвертировать все книги в PDF, FB2,Epub. Всего 50 - 57 штук. Книги на этом сайте - http://lakutin-n.ru/

Сколько будет стоить и сроки?

11 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ryazuliya
Юлия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Очень довольна работой, будем дальше сотрудничать. Быстро. И недорого.
Превосходный заказчик! Задание дается четко и ясно, всегда на связи и готова ответить на любые вопросы, оплата производится оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ryazuliya
Юлия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад