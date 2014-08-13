Нужен редактор для проверки статей. Тематика — автомобильная и строительная. Желательно – студенты филологи. 1. Проверка и корректировка текстов на стилистику, грамматику, орфографию и пунктуацию, отправка на доработку авторам в ...
Ввод данных в файл
Доброго времени суток
Предложение для москвичей и мос.обл. в связи с необходимостью встречи для передачи каталога.
Необходимо из печатного каталога перенести стоимость в exel файл.
Предоставляем файл exel. В нем 7000 строк с товаром. У каждого товара свои артикул. В определенный столбец необходимо проставить стоимость. Источник данных - это печатный каталог с фото, артикулом и стоимостью.
Заявки фрилансеров
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