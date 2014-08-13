Ввод данных в файл

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки243 просмотра

Доброго времени суток

Предложение для москвичей и мос.обл. в связи с необходимостью встречи для передачи каталога.

Необходимо из печатного каталога перенести стоимость в exel файл.

Предоставляем файл exel. В нем 7000 строк с товаром. У каждого товара свои артикул. В определенный столбец необходимо проставить стоимость. Источник данных - это печатный каталог с фото, артикулом и стоимостью.

11 лет назад
Alexvolkooff
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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