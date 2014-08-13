Нужно отредактировать тексты

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок112 просмотров

Добрый день! Нужен редактор, который бы отредактировал тексты. Обьём 10-20 тыс симв.

Пишите свои цены.

11 лет назад
mousewoman1983
Инна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров