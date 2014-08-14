Контент-менеджер для сайта (раздел "Материнство")

Цель: Работа над разделом женского сайта.

Требования в порядке убывания значимости:

- Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ваше и моё время на обучение, и никто не будет в плюсе.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, соблюдение сроков.

- Наличие большого количества времени и желания для обучения.

- Умение работать и общаться с людьми. Не грубить, при ошибках — грамотно объяснять в чем недостатки.

- Разбираться в стилистике и грамматике текста, уметь различать " интересный» и «сухой» текст.

- Обладать чувством эстетики при подборе картинок.

- Понимать принципы форматирования текста.

- Понимание что такое ключевые слова, как и зачем делается HTML-разметка, базовые принципы работы поисковых систем. (не критично, но очень желательно)

При опыте работы контент-менеджером в контентных проектах (не магазинах, и прочем) — огромный плюс.

Задачи:

1. Найти ключевые слова под определенную тематику.

2. Передать копирайтеру на выполнение статью.

3. Проверить статью на соответствие требованиям, грамматике, стилистике текста.

Если статья немного не соответствует требованиям — исправить ошибки самостоятельно, если сильно — передать на исправление копирайтеру.

4. Написать краткое описание к прочитанной статьей (от 200 символов), разместить на сайте, отформатировать.

Количество статей:

Не менее 50 в неделю.

При нарушении оговоренных сроков — штраф 20%.

Оплата:

1$ за статью. ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ.