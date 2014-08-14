Добрый день! Нужен редактор, который бы отредактировал тексты. Обьём 10-20 тыс симв. Пишите свои цены.
Контент-менеджер для сайта (раздел "Материнство")
Цель: Работа над разделом женского сайта.
Требования в порядке убывания значимости:
- Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ваше и моё время на обучение, и никто не будет в плюсе.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, соблюдение сроков.
- Наличие большого количества времени и желания для обучения.
- Умение работать и общаться с людьми. Не грубить, при ошибках — грамотно объяснять в чем недостатки.
- Разбираться в стилистике и грамматике текста, уметь различать " интересный» и «сухой» текст.
- Обладать чувством эстетики при подборе картинок.
- Понимать принципы форматирования текста.
- Понимание что такое ключевые слова, как и зачем делается HTML-разметка, базовые принципы работы поисковых систем. (не критично, но очень желательно)
При опыте работы контент-менеджером в контентных проектах (не магазинах, и прочем) — огромный плюс.
Задачи:
1. Найти ключевые слова под определенную тематику.
2. Передать копирайтеру на выполнение статью.
3. Проверить статью на соответствие требованиям, грамматике, стилистике текста.
Если статья немного не соответствует требованиям — исправить ошибки самостоятельно, если сильно — передать на исправление копирайтеру.
4. Написать краткое описание к прочитанной статьей (от 200 символов), разместить на сайте, отформатировать.
Количество статей:
Не менее 50 в неделю.
При нарушении оговоренных сроков — штраф 20%.
Оплата:
1$ за статью. ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ.
ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ.
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