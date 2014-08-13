Корректура текста

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Закрыт32 заявки370 просмотров

Нужен опытный корректор, аккуратно привести статью в соответствие с правилами русского языка. Смысл и стиль не должны измениться. Сделать надо быстро.

11 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров