Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. ...
Корректура текста
Нужен опытный корректор, аккуратно привести статью в соответствие с правилами русского языка. Смысл и стиль не должны измениться. Сделать надо быстро.
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