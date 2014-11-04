Редактор для проверки статей (авто и стройка)

​Нужен редактор для проверки статей. Тематика — автомобильная и строительная.

Желательно – студенты филологи.

1. Проверка и корректировка текстов на стилистику, грамматику, орфографию и пунктуацию, отправка на доработку авторам в случае значительных ошибок.

Что нужно ещё проверять:

a. Соответствие техническому заданию.

b. Проверка тошнотности в сервисе.

c. Проверка уникальности в программе.

2. Работа с копирайтерами – распределение заданий по написанию текстов, контроль сроков, отсев неквалифицированных авторов (в перспективе – набор новых). Если будут хорошие авторы, то и проверка будет занимать меньше времени.

3. Отправка проверенных текстов контент-менеджеру для оформления и публикации

Испытательный срок – 1–2 недели с проверкой вашей работы другими редакторами.

Цена — 10 рублей за 1000 символов.​