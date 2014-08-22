Редактор для проверки текстов, РУС. ЯЗ. надолго

Для постоянного сотрудничества нужен Редактор для проверки текстов на русском языке, в обязанности которого будет входить:

- Общение с авторами по скайпу

- Проверка статей и отправка их на доработку в случае обнаружения большого количества ошибок, объяснение автору его ошибок, обучение новых авторов

- Формирование сильной команды Авторов, поиск Авторов

- Отправка заданий Авторам

- Ведение отчетности по Авторам и принятым текстам

- Отправка принятого текста на публикацию Контент-Менеджеру

Требования к кандидату:

- Знание русского языка на 5+ (грамматика, пунктуация, стилистика)

- Филологическое образование обязательно!!!

- Трудолюбие, терпение!! и внимательность к мелочам

- Умение подробно изучать и читать правила, по которым должны быть написаны тексты!

- Наличие скайпа и присутствие в нем каждый день, минимум 5 часов в рабочие часы (ориентируемся на московское время)

- Опыт в формировании команды Авторов будет большим плюсом!

Выплаты только в вебмани, оплата – 10 руб (российских) за 1000 сбп сданного текста первые 3 месяца, далее возможно повышение до 15руб. + 600 руб за каждого обученного автора.

Все общение только по скайпу (камера не нужна, только микрофон и клавиатура)

Если вы хорошо себя проявите в работе (качество проверки + умение набирать команду авторов), то заработок может быть от 500 до 1000 уе

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В откликах указывайте Скайп, коротко о себе: опыт подобной работы, образование, сколько времени в день и когда вы можете работать и быть на связи в скайпе?

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