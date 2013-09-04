По заданному ТЗ нужно сделать рерайт из нескольких источников (источники даем), вписав в текст нужные фразы и слова. Работа через онлайн сервис с автоматической проверкой правильности выполнения ТЗ . Требования к кандидату: - Грамотность на 5+ - Опыт ...
- Рерайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Обязанности: - публикация и оформление статей на сайте (форматирование текста, оформление списков, подбор видео и картинок с составлением их описания (пара слов)). размер статей в среднем около 6 000 символов - оформление отчетов о проделанной работе Требования: - базовые ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть СЯ на 5300 запросов. СЯ почищено от мусора, нужно только разгруппировать на тематические группы и разделы, размер групп 1-20 фраз, но это крайние размеры, в идеале 5-10 фраз на группу. должно быть не более ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходим дизайн лендинга. Размер – 5 экранов Кандидату выдается макап с расположением блоков. Срок на выполнение 2 дня Бюджет – 50 у.е торг неуместен.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужна кроссбраузерная верстка одностраничника на 5 экранов Срок – до 2х дней Цена 1500 руб торг неуместен.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Для постоянного сотрудничества нужен Редактор для проверки текстов на русском языке, в обязанности которого будет входить: - Общение с авторами по скайпу - Проверка статей и отправка их на доработку в случае обнаружения большого количества ошибок, объяснение ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть 2 отрисованные шапки сайта (лого, поиск яндекса + баннер) высотой 90 рх + верхнее меню psd . Нужно сверстать СРАЗУ на ВордПресс: - важно чтобы края шапки не обрывались, а продолжались до бесконечности - форма поиска ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен опытный человек для размещение ссылок на информационные сайты (медицина, стройка, женские тематики) в постах на тематичных и популярных форумах (возможно так же в комментариях к различным трастовым сайтам), а так же в системах ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для постоянной работы нужен Link-менеджер. Обязанности: - Закупка ссылок в биржах по указанным правилам, на отведенный бюджет: http://www.gogetlinks.net/ http://www.rotapost.ru http://www.sape.ru/ http://www.miralinks.ru/ http://seopult.pro - Прямая закупка - Закупка в сетках сайтов - Ведение переписки с вебмастерами внутри системы, если это понадобится и выяснение спорных моментов ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно для примерно 300 ключей составить анкоры в формате SeopultPRO, каждый анкор – это предложение на от 50 до100 символов С пробелами вида: Правильная и быстрая оптимизация сайтов, #a#обучение продвижению#/a# для новичков. -------------------------------------------------- -- Работаю либо через ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Для постоянной работы нужен КейМенеджер , можно без опыта, поскольку все-равно вы будете всему учиться. Требование к кандидату: - Наличие СКАЙПА и интернета - Умение работать с Excel (сортировка, фильтрация...) - Огромное терпение и любовь к монотонной рутинной работе ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Для постоянной работы нужен Редактор, в обязанности которого будет входить: - Проверка текстов, присылаемых Авторами на соответствие всем нашим требованиям (грамотность, ключевые слова, уникальность и т.д.). Значительная корректировка текстов Редактором НЕ нужна! - Раздача новых заданий Авторам ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен плагин для WordPress , тз коротко: При публикации статьи плагин проверяет ряд параметров: - наличие картинок - проверяет html код на наличие двойных тегов, некорректных списков и прочее - заполненность заголовка, полей плагина All in One SEO по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть плагин вопрос-ответ под WordPress, он позволяет пользователю задать вопрос, автоматически формирует пользовательский тип данных, рассылает уведомления на почту, делает некоторые проверки текста. По нему нужны некоторые доработки и исправления ошибок. ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1qP1MIfOapa_kSoKbg7J18eQscZ13Kdj4ZmncPf0CWqM/edit?usp=sharing ------------------------------------------------ В откликах указывайте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Для постоянной работы на несколько проектов нужен Link-менеджер В обязанности Link-менеджера входит: - Закупка ссылок в биржах по указанным правилам, на отведенный бюджет, каждую неделю: – www.gogetlinks.net/ ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен плагин для WordPress , тз коротко: При публикации статьи плагин проверяет ряд параметров: - наличие картинок - заполненность заголовка, полей плагина All in One SEO по определенным требованиям - выбор рубрики более подробно https://docs.google.com/document/d/1pGOG8Xi2zFHc3xU52enlDcNIhAI9BZFUb5EgHxecS-I/edit?usp=sharing Функционал плагина в будущем будет расширяться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для постоянного сотрудничества нужны Авторы, для написания текстов о различных видах пилинга, скраба и о косметологии. Тексты должны быть: - Уникальны - Под ключевые слова. - 100% грамотные ( если вы плохо владеете русским языком, у вас проблемы с ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны авторы для написания текстов о различных видах пилинга, скраба и о косметологии. Тексты должны быть: - уникальны - Под ключевые слова. - 100% грамотные ( если вы плохо владеете русским языком, у вас проблемы с грамотностью и пунктуацией ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Подробное ТЗ только в личку. Вкратце, система : 1) Должна быть написана написана на Php 2) Отправляет и получает данные по API 3) Формирует из стандартного, заготовленного текста письма и рассылает их на указанные адреса 4) Интерфейс для 1 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист для ведения Email рассылок для нескольких сайтов (тематики разные: женкая, магия, стройка, медицина) Рассылка для каждого сайта выходит с периодичностью 1 раз в неделю (пока так) Нужен специалист с опытом, если вы умеете не просто ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад