Есть скан документа, нужно перепечатать

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт35 заявок312 просмотров

Есть скан документа на 14 страницах - текст и таблицы.

Его нужно переделать - перепечатать и сделать документ доступный к редактированию.

Документ могу отправить на почту.

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров