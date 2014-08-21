Подача объявлений на сайте авито в отделе долгосрочная аренда жилья. подача 150 объявлений. оплата 300р день. следить за тем чтоб объявления не повторялись и не блокировался аккаунт. ежедневный отчет. оплата каждый последующий день работы
Корректировка текста на английском языке
Мне нужно отредактировать несколько текстов на английском языке (грамматика и стилистика). Первый текст размером 3000 слов. Если мне понравится Ваша работа, то могу потом предложить еще несколько текстов.
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