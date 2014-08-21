Корректировка текста на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок121 просмотр

Мне нужно отредактировать несколько текстов на английском языке (грамматика и стилистика). Первый текст размером 3000 слов. Если мне понравится Ваша работа, то могу потом предложить еще несколько текстов.

11 лет назад
Spartakovec
Алексей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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