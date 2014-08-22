Необходим корректор.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт57 заявок560 просмотров

Для длительного сотрудничества требуется грамотный корректор.

Требования:

- Оперативность

- Творческий подход

- Возможность внесения как грамматических, орфографических так и стилистических корректировок текста.

11 лет назад
Looord
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров