Сделать документ Ворд согласно образцу

$2
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка145 просмотров
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Набрать в Ворд документ идентичный тому что во вложении 

Без изменений

8 лет назад
proffin99
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
olgakung
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
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