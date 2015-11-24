Тексты на тему email маркетинг

Необходимо отформатировать текст в редакторе MS WORD Работа требует аккуратности, педантичности и строго соблюдения сроков. оплата 3 рубля за простую страницу (только текст), 5 рублей за страницу исходного текста с картинками и таблицами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать тексты для разделов сайта. Тематика - email маркетинг.
Есть уже краткое описание, заголовки, ключевые слова. Нужно все это собрать в текст описание.
Всего нужно около 50 текстов по 1 000 - 1 500 символов.
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