Тексты на тему email маркетинг

$1
Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать тексты для разделов сайта. Тематика - email маркетинг.

Есть уже краткое описание, заголовки, ключевые слова. Нужно все это собрать в текст описание. 

Всего нужно около 50 текстов по 1 000 - 1 500 символов. 

8 лет назад
sumus
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
3 дня
Евгений отлично справился с поставленной задачей. В первую очередь нас привлекла коммуникация данного специалиста. Мы получили рекомендации по тексту, предварительное описание. После, утвердили все и пошла работа. Постоянно получали отчет о сделанной работе. То есть, нас держали в курсе, и это было важно для нас, так как с Евгением мы работали впервые. Что касательно сроков и качество работы - тоже все на высоте. Задание было выполнено в срок и согласно всех правил копирайтинга. Были получены ссылки на проверку уникального текста, что тоже для нас было плюсом в отношениях. В итоге, рекомендуем данного специалиста и будем продолжать с ним работать.
Отличный заказчик. Поставлено ясно и четко задача, выплатил сразу предоплату и постоянно в сети. Всем рекомендую. Побольше бы таких заказчиков и работать было бы легче!