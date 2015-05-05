Верстка для wordpress

Нужен опытный специалист по верстке. Имеется готовый дизайн, который надо натянуть на wordpress. Ниже требования:

1. Необходимо сверстать блог на wordpress с нуля. Не менять уже имеющуюся тему

2. Адаптивная верстка (блог должен хорошо смотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон.

3. Код должен быть в строку, то есть необходимо сделать мимификацию - ВНИМАНИЕ! Мимификация должна быть реализована НЕ через плагин.

4. Микроразметка schema.org

5. Сделать защиту от спама в комментариях через невидимое поле. На данный момент она выполнена через плагин bee spam. Задача, чтобы она продолжала работать с новой темой. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet

6. В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть в виде ссылок

7. Страницы page блога закрыть от индексации вставкой кода в functions.php

8. Внедрить в редактор wordpress функцию зарытия ссылок от индексации urlspan

9. Закрыть ссылки авторов комментариев от индексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть закрыты как на блоге isif-life.ru

10. На главной и внутренней страницах блога нужно закрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом.

11. Убрать через functions.php все лишние коды в header.php

12. В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должны быть закрыты от индексации

13. Вывести для каждой статьи рейтинг в виде звездочек.

14. Хлебные крошки вывести через плагин WordPress SEO BY YOAST (уже установлен)

15. Форма подписки должна вести на smartresponder, данные я предоставлю.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- Верстка должна быть кроссбраузерной (IE, Chrome, Firefox, Opera, Safari). Я не требую Pixel perfect, главное корректное отображение.

- Верстка должна быть адаптивной

- Верстка должна быть валидной и проходить проверку в validator.w3.org (без фанатизма конечно)

- Код должен быть чистым без устаревших тегов. Стили и JavaScript коды должны быть в отдельном файле.

Сразу предупреждаю, я заказчик не простой и внимателен к мелочам. Сделанную вами работу перепроверит опытный верстальщик.

Если вы способны и готовы выполнить эту задачу по указанным требованиям, то пишите. Просьба сразу указывать стоимость вашей услуги. Можно написать в личку, если не хотите светить тут.