Динамичная вёрстка HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок190 просмотров

Нужна кроссобраузерная и валидная (по мере возможности) верстка.

Только HTML5!

Под словом динамичная понимаю - ряд эффектов, плавный выезд меню, на главной увеличение лого при наведении, возможно поочередное появление элементов на странице .... и т.д.

Скрины псд прикрепляю к проекту.

Шрифты и т.д. - есть.

Исполнители с плохой репутацией (или без неё) не рассматриваются.

Интересуют бюджет и сроки.

Повторюсь, что нужна не статичная, а динамичная верстка.

Заявки оставляйте только в проекте или в ЛС.

HTML
10 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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