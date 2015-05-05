Динамичная вёрстка HTML5

Нужна кроссобраузерная и валидная (по мере возможности) верстка.

Только HTML5!

Под словом динамичная понимаю - ряд эффектов, плавный выезд меню, на главной увеличение лого при наведении, возможно поочередное появление элементов на странице .... и т.д.

Скрины псд прикрепляю к проекту.

Шрифты и т.д. - есть.

Исполнители с плохой репутацией (или без неё) не рассматриваются.

Интересуют бюджет и сроки.

Повторюсь, что нужна не статичная, а динамичная верстка.

Заявки оставляйте только в проекте или в ЛС.