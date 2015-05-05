Сделать верстку lp без cms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок176 просмотров

Макет прикрепил

Желательно до завтрашнего вечера сделать

Пишите срок, цену

10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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