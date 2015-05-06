На страничке разместить прайс для скачивания

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  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок216 просмотров

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Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

snail_on_a_slope
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Всё отлично. Выполнил работу быстро и качественно. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи, постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

snail_on_a_slope
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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