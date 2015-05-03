Модернизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок197 просмотров

Необходимо сделать модернизацию существующего сайта, который будет генерировать заявки в продажи с конверсей из посетителя в заявку 3-8%.

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10 лет назад
maxim_kuznetsov
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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