Срочно нужно сверстать три странички респонсив. Страницы стандартный магазин, без заморочек. Для связи оставляйте скайп
Html5 верстка
Требуется оптимизировать код по советам google
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=king-servers.com&utm_campaign=partners_google&utm_medium=email&utm_source=partners_all&tab=mobile
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru&url=king-servers.com&utm_campaign=partners_google&utm_medium=email&utm_source=partners_all
Для десктопной и мобильной версии
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Нужно сверстать посадочную страницу с формой и галереями. Фиксированная по ширине. Требования IE8+ Срок - 1 день. Возможно также потребуется подключение онлайн-формы заявки и калькулятора расчета карт и времени. Бюджет предварительный ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Я приветствую Вас, уважаемые коллеги! Ищу исполнителя, который возьмётся доверстать, а если точнее подогнать уже свёрстанный дизайн под CMS Word Press. Верстка с точки зрения HTML полностью законченна. Более ...Завершен10 лет назад
Добрый день!!! Необходимо выполнить следующее: 1. Я установил HTML5 и Flash Плеер Uppod на DLE, по одному видео работает нормально (через доп поле uppod=). Не могу понять как вставить плейлист что ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна адаптивная верстка по готовому PSD макету. Примерный вариант прикрепил. В основном сайт будет наполнен статьями.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта. Работа простая, не требует углубленных знаний. На 6 одинаковых по структуре страницах: 1) Вставить логотип на страницы чтобы гармонично вписывался в ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать странички по PSD Вы не поверите. Но по поводу верстки я создавал проект раз 5. И 5 раз меня подставляли со сроками. Мне нужно главное, самое главное. Чтобы вы посмотрели ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно доверстать прайс на страничку (часть уже заверстана) Сам прайс есть в екселе и пдф Более подробно во вложении Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Сбер В заявке ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доверстать проект комп, таблетку и мобильную версию. Всего около 10 страниц плюс доработки на других. По обстоятельствам переезда верстальщик хочет передать доработать проект вам.Закрыт10 лет назад
Приветствую всех! Нужно реализовать что-то вроде интернет-витрины, каталога кедов Converse. Изначально предлагаю взять WordPress и с ним поиграться, но не обязательно. Главное выполнить задачу поставленную мной. Прикрепляю макеты. ...Завершен10 лет назад