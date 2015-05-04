Добавить адаптивную верстку сайту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок398 просмотров

В наличии сайт без оптимизации под мобильный, и GWT об этом информирует: http://take.ms/N6y8V

http://college-writers.com/

Задача: сделать чтобы гугл принял сайт как оптимизированный под мобильный.

Для этого нужно добавить вариант адаптивный вариант верстки под мобильный.

Сайт при верстке не раcсчитывался что будет делаться с адаптивной версткой, так что возможно какие-то куски придется переверстать (большие склеенные блоки разбить)

Сайт на WP. Исполнителю предоставлю все исходники сайта + копию базы на другом сервере.

Ожидаю от исполнителя что тот развернет у себя сайт и все изменения будут вноситься на локальной копии. Там же будет тест и прием работы. После чего оплата и перенос обновленных исходников на продакшн сервер.

ТЗ во вложении

WordPress
10 лет назад
reivener
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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