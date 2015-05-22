Сверстать 3 страницы не сложные

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок296 просмотров

Картинки во вложении. Работы на 1-2 дня. Бюджет ограничен 1500р. за все. IE 8+.

Верстка с psd.

Один момент - оплата будет только через неделю скорее всего, когда я поставлю верстку на фраймворк и сдам заказчику.

10 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена хорошо и очень быстро. Михаил всегда на связи что заметно облегчает сотрудничество с ним. Рекомендую, буду обращаться еще!
Рекомендую Илью к сотрудничеству как профессионального, опытного и ответственного заказчика! Всегда на связи! Четко сформулированные требования к работе! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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