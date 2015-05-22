Необходимо сделать модернизацию существующего сайта, который будет генерировать заявки в продажи с конверсей из посетителя в заявку 3-8%. Добавить всплывающее окна Добавить контент на страницы Добавить страницы Изменить фон ...
Сверстать 3 страницы не сложные
Картинки во вложении. Работы на 1-2 дня. Бюджет ограничен 1500р. за все. IE 8+.
Верстка с psd.
Один момент - оплата будет только через неделю скорее всего, когда я поставлю верстку на фраймворк и сдам заказчику.
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