Верстка лендинга

Необходимо сверстать страницу на bootstrap 3. Из динамики - яндекс карта с метками, прокрутка к карте при нажатии на "На карте", всплывающее окно с объектом при нажатии на метку на карте, и еще один всплывающий блок с текстом. См. приложение. В заявках оставляйте сроки и стоимость.