Верстка лендинга

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Завершен11 заявок243 просмотра

Необходимо сверстать страницу на bootstrap 3. Из динамики - яндекс карта с метками, прокрутка к карте при нажатии на "На карте", всплывающее окно с объектом при нажатии на метку на карте, и еще один всплывающий блок с текстом. См. приложение. В заявках оставляйте сроки и стоимость.

Bootstrap
10 лет назад
W_Att
Тимур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$80
2 дня
Все выполнено качественно и в срок.
Задача понятная и конкретная, коммуникации без проблем, оплата моментальная. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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